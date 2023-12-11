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Эксперты РАН перечислили уязвимости экономики России на примере Ирана

Эксперты РАН перечислили уязвимости экономики России на примере Ирана

Эксперты Российской академии наук (РАН) сравнили санкционные ситуации в России и Иране. По их словам, по сравнению с исламским государством, в РФ остается намного более сильной и более рыночной экономикой.

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