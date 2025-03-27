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Дочь Заворотнюк предъявила большой живот накануне родов за границей

Дочь Заворотнюк предъявила большой живот накануне родов за границей

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась своими переживаниями накануне родов. В своем блоге она представила наряд, который, по ее словам, помогает скрыть беременность, несмотря на то что срок у нее уже значительный.

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