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Смертин про Карпукаса: «Мой отец сразу сказал: «Опа, светлая головушка». Вспоминаю его слова: «В твоей школе одни козлы бездарные, но Артем Действует и мыслит классно»

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе’‘ рассказал, как его отец заметил  Артема Карпукаса .

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