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США уличили в попытке унизить ФРГ

США уличили в попытке унизить ФРГ

Немецкий политический эксперт Александр Рар уличил Соединенные Штаты Америки в том, что они стремятся продемонстрировать, кто является «хозяином» на международной арене, унижая своего союзника — ФРГ — за отказ следовать их антироссийской политике.

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