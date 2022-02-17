США уличили в попытке унизить ФРГ

Немецкий политический эксперт Александр Рар уличил Соединенные Штаты Америки в том, что они стремятся продемонстрировать, кто является «хозяином» на международной арене, унижая своего союзника — ФРГ — за отказ следовать их антироссийской политике.
Немецкий политический эксперт Александр Рар уличил Соединенные Штаты Америки в том, что они стремятся продемонстрировать, кто является «хозяином» на международной арене, унижая своего союзника — ФРГ — за отказ следовать их антироссийской политике.
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