Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Всех к ногтю, ёп тить  ....Наша гибридная во...
  • Tania Еременко
    Главная защита - это нападения. Не нужны ассиметричные ответы, надо давить гадов первыми.Наша гибридная во...
  • Алексей Чочия
    Кроме этого необходимо пересмотреть постперестроечный процесс. Вернуть (деприватизировать) снова под государственное ...Система систем.

Наша гибридная война. Уязвимая пята есть не только у Ахиллеса

Наша гибридная война. Уязвимая пята есть не только у Ахиллеса

Наша гибридная война. Уязвимая пята есть не только у Ахиллеса Итак, то, о чем мы говорили сразу же после появления в США дискуссии по вопросу разрешения для ВСУ стрелять американскими и вообще западными дальнобойными ракетами по территории России, произошло точно по предсказанному нами сценарию.

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Комментарии
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Tania Еременко
Главная защита - это нападения. Не нужны ассиметричные ответы, надо давить гадов первыми.
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17 час.
Махамбет Толеугазин
Всех к ногтю, ёп тить  ....
Ответить
7 час.

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