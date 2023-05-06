Военное обозрение

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Советник президента США по нацбезопасности: Израильские власти оставляют за собой право нанести удары по Тегерану в случае разработки им ядерного оружия

Советник президента США по нацбезопасности: Израильские власти оставляют за собой право нанести удары по Тегерану в случае разработки им ядерного оружия

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Израиль может решиться открыто пойти против Ирана лишь в случае получения последним ядерного оружия (ЯО).

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