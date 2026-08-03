В Казани за 15 лет число парков и скверов выросло в пять раз

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В столице Татарстана сегодня насчитывается 170 общественных пространств, садов, парков и скверов общей площадью 627 гектаров, что в пять раз больше, чем 15 лет назад.
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