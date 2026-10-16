Сталелитейное производство на Украине остановлено, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.Новость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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