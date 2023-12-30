Украинские военные выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Горловке и Донецку, выпустив по ним 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).