В сентябре 2026 года на сайте Верховного Суда РФ была опубликована полная мотивировка свежего Определения СКГД ВС РФ от 28.
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