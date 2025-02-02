Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Датский экс-министр: Если бы Трамп попытался купить Гренландию, ему пришлось бы спросить Лондон

Датский экс-министр: Если бы Трамп попытался купить Гренландию, ему пришлось бы спросить Лондон

Великобритания имеет приоритетное право на приобретение Гренландии в случае ее продажи, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на Тома Хёйма, который был датским министром по делам Гренландии с 1982 по 1987 год, передает РИА Новости.

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