Инспекторы по делам несовершеннолетних МОтд МВД России «Кировградское» провели профилактические беседы с учащимися школ Кировградского и Верхнетагильского округов в рамках ежегодной акции «Единый день профилактики».
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