Часть новосибирского ЦУМа купила компания из Томска

Томская компания приобрела 15% площадей ЦУМа: появится ли на месте магазина новое жилье? Томский «Стройдортранс» получил часть помещений в здании новосибирского ЦУМа на проспекте Димитрова летом 2023 года.
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