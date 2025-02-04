Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека

Государство также покинуло агентство БАПОР Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета по правам человека ООН, а также из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
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