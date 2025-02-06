Доходящие из Киева новости отдают сильной такой шизофренией. С одной стороны, на сайте украинского ЦИКа внезапно восстановили доступ к закрытой с начала войны информации о выборах.
Трамп и Путин убирают Зеленского. А что дальше?
Комментарии
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Daddy Bo
И нужда в этих выборах только для того, чтобы успокоить "мировую спонсорскую общественнрсть", убрать с "визирной линии" этого всем надоевшего инфернального клоуна на царстве, иначе ни о каком финансировании восстановления Украины речь вести нельзя, тем более, что и договариваться будет просто не с кем. Стамбул уже пробовали и Минск тоже был. Даже два.
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20 час.
Eduard
Дальше будит марионетка,но другая!
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18 час.
Юрий Золотарев
Вовик-Зелик! Пшёл бы ты НАХН!! Наилучший "выход" для тебя - это висеть в петле где-нить на фонаре в Куеве!
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9 час.
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