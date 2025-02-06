Трамп и Путин убирают Зеленского. А что дальше?

Daddy Bo

И нужда в этих выборах только для того, чтобы успокоить "мировую спонсорскую общественнрсть", убрать с "визирной линии" этого всем надоевшего инфернального клоуна на царстве, иначе ни о каком финансировании восстановления Украины речь вести нельзя, тем более, что и договариваться будет просто не с кем. Стамбул уже пробовали и Минск тоже был. Даже два.