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Специальная комиссия 1 июля выяснит, почему в Челябинске провалилась дорога

Специальная комиссия 1 июля выяснит, почему в Челябинске провалилась дорога

Обвал грунта произошёл в Тракторозаводском районе.Уже не в первый раз челябинский район ЧТЗ попадает в заголовки местных СМИ с историей про обвалы грунта и зияющие ямы на проезжей части.

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