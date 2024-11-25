Россияне хотят потратить на новогодние подарки на 20% больше, чем в прошлом году

Восемь из десяти человек планируют порадовать родных и близких Россияне намерены потратить на подарки к Новому году на 20% больше, чем в 2023 году, каждый восьмой готовит подарки коллегам, приводит результаты исследования сервис по поиску работы SuperJob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии