Невероятно, но факт: два Никиты из «Белых медведей» прямо сейчас — лучшие бомбардиры НХЛ и КХЛ

Бывшие воспитанники одной школы Никита Кучеров и Никита Гусев синхронно отметились ассистентскими хет-триками в матчах «Тампы» и московского «Динамо» и ушли в отрыв в споре бомбардиров главных хоккейных турниров — по обе стороны океана.
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