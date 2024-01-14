Невероятно, но факт: два Никиты из «Белых медведей» прямо сейчас — лучшие бомбардиры НХЛ и КХЛ

Бывшие воспитанники одной школы Никита Кучеров и Никита Гусев синхронно отметились ассистентскими хет-триками в матчах «Тампы» и московского «Динамо» и ушли в отрыв в споре бомбардиров главных хоккейных турниров — по обе стороны океана.