Самый дорогой Дед Мороз в России в этом году — Филипп Киркоров. Он стоит 12 миллионов рублей

Фото: ТГ mash Важные новости России за неделю сообщают о том, что в этом новогоднем сезоне самым дорогим Дедом Морозом в России стал знаменитый певец Филипп Киркоров, стоимость его появления на празднике составляет 12 миллионов рублей.
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