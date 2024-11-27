Самый дорогой Дед Мороз в России в этом году — Филипп Киркоров. Он стоит 12 миллионов рублей

Фото: ТГ mash Важные новости России за неделю сообщают о том, что в этом новогоднем сезоне самым дорогим Дедом Морозом в России стал знаменитый певец Филипп Киркоров, стоимость его появления на празднике составляет 12 миллионов рублей.