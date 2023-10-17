На улице Есенина в Рязани из-за мокрой дороги произошло ДТП с маршруткой №88

Авария произошла в понедельник, 16 октября, примерно в 21:36, возле дома №59. По информации автора поста, маршрутку №88 занесло на скользкой наводнённой улице, и она врезалась в стоявший на обочине «Шевроле».
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