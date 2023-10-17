62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

155 подписчиков

На улице Есенина в Рязани из-за мокрой дороги произошло ДТП с маршруткой №88

На улице Есенина в Рязани из-за мокрой дороги произошло ДТП с маршруткой №88

Авария произошла в понедельник, 16 октября, примерно в 21:36, возле дома №59. По информации автора поста, маршрутку №88 занесло на скользкой наводнённой улице, и она врезалась в стоявший на обочине «Шевроле».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх