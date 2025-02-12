В Екатеринбурге открыли вторую очередь «Дацюк-Арены». Фетисов, Ковальчук, полпред президента РФ в УрФО Жога, губернатор Свердловской области Куйвашев посетили мероприятие

Первая очередь «Дацюк-Арены» была открыта в 2016 году, строительство было выполнено за счет бюджетных средств и президентского гранта, который был получен в результате победы команды «Неоплан» в 2014 году в турнире Ночной хоккейной лиги.
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