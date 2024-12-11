На шее и плече 7-летнего жителя Московского района Петербурга врачи нашли укусы. По информации Мойки78, ссадины оставили зубы одноклассника.
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На шее и плече 7-летнего жителя Московского района Петербурга врачи нашли укусы. По информации Мойки78, ссадины оставили зубы одноклассника.