Без паники! В Петербурге проверяют систему оповещения. На улицах работает сирена, эфир телеканалов прервался.
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Без паники! В Петербурге проверяют систему оповещения. На улицах работает сирена, эфир телеканалов прервался.