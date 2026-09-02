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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахимуллин вернулся в «Ладу». У форварда 17+13 в 65 играх КХЛ за сезон

Нападающий Дамир Рахимуллин начнет сезон в «Ладе». «Прошлый сезон форвард провел в составе «Рязани-ВДВ».

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