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Конфликт СК и Госдумы по вопросу мигрантов набирает обороты! Кто и почему лоббирует интересы иностранных специалистов?

Конфликт СК и Госдумы по вопросу мигрантов набирает обороты! Кто и почему лоббирует интересы иностранных специалистов?

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ На днях в Госдуме отклонили от рассмотрения предложенные главной СК А. Бастрыкиным перечень поправок, призванных существенно ужесточить вопрос регулирования права пребывания и получение российского гражданства "иностранными специалистами".

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