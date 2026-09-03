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Российские дроны уничтожили в Херсоне украинского робота-минера

Российские дроны уничтожили в Херсоне украинского робота-минера

Расчёт беспилотных систем группировки "Днепр" уничтожил в оккупированном Вооружёнными силами Украины Херсоне украинский наземный роботизированный комплекс, который проводил разведку местности и дистанционное минирование проезжих частей и тротуаров.

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