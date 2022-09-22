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Грузия может нарастить вклад в безопасность Причерноморья — премьер-министр

Грузия может нарастить вклад в безопасность Причерноморья — премьер-министр

Конфликт на Украине показывает, что стабильность в Причерноморье является одним важнейших вопросов в повестке дня евроатлантической безопасности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 22 сентября на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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