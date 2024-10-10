"Опаздываем на 30 лет" – адвокат о предложении дать россиянам право на самооборону

Известный юрист в беседе с amic.ru отметил, что менять законодательство нужно срочно и в интересах защищающихся, а не преступников В Госдуму готовятся внести законопроект, дающий россиянам право на самооборону в случае незаконного проникновения в их жилище.
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