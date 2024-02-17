Новые встречи главы МИД Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в рамках участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности провел плодотворные дискуссии с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи и министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот Как сообщила пресс-служба МИД Молдовы, в ходе встреч со своими коллегами мин .