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Воронежские новости

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Андрей Рогатнев объяснил, почему нельзя снимать кандидатов после регистрации

Андрей Рогатнев объяснил, почему нельзя снимать кандидатов после регистрации

Депутаты КПРФ внесли законопроект, призванный оградить зарегистрированных кандидатов от исключения из избирательной гонки из‑за административных правонарушений.

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