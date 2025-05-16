В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры провели профилактическую акцию «Сделай себя заметным!»

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» совместно с волонтёрами «Твори добро» провели профилактическую акцию «Сделай себя заметным!» на одной из детских площадок города Починка Смоленской области.
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