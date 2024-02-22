«Ждунов», которые проживают на территории Донбасса и Новороссии, получили российские паспорта, но ожидают прихода украинских военных, нужно изобличать и отправлять в исправительно-трудовые лагеря в Сибирь.
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