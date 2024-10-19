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Диетолог выделил три группы продуктов, повышающих холестерин

Диетолог выделил три группы продуктов, повышающих холестерин

Первая группа включает продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в интервью с «Лентой.

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