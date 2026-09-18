Фейков нет. Только достоверные новости

Комсомольская Правда-Владимир Сергей Никологорский в 2013 году. Петр СОКОЛОВ Поэт Сергей Никологорский, получивший 12,5 лет колонии строгого режима за педофилию, вновь возрождает "православный лицей для юных фей" во Владимирской области.