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Кто на самом деле убил Степана Бандеру

Кто на самом деле убил Степана Бандеру

Ровно 65 лет назад в Мюнхене был ликвидирован идеолог украинских нацистов — Степан Бандера. До сих пор его убийцей называют психически больного Богдана Сташинского, хотя имеется немало фактов, что Бандеру убили профессионально, явно понимая толк в таких делах.

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Комментарии
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Надежда
Да и не так важно кто именно убил, главное, что этого вурдалака отправили туда, откуда он выполз!
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11 час.
Н
Николай
Не важно КТО! А то что он скрывался в ФРГ под фамилией Поппель - СОПЛЯ! Это о чём то говорит!!!
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10 час.
Юрий Золотарев
Уничтожать ВСЕ бандеровские метастазы - это актуальнейшая задача современности!
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2 час.

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