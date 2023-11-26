Подольская высказалась об отношении к Орбакайте: «Ну, это наша вторая жена»

Наталья благодарна предшественницам за их вклад в формирование Владимира Преснякова как мужчины. Певица Наталья Подольская высказалась о своем отношении к бывшим возлюбленным своего мужа и коллеги Владимира Преснякова.
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