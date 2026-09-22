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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гомоляко об Овечкине: «Он уже в таком возрасте, что не стоит играть эти предсезонные матчи. Александр – величайший хоккеист современности. Все у него нормально»

Бывший игрок и спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о том, что капитан « Вашингтона » Александр Овечкин не участвует в предсезонных матчах.

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