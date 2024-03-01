10 идей что подарить женщине на 8 марта

Подарить букет цветов на 8 Марта – это традиция, которая все больше кажется лишенной практичности. Некоторые и вовсе шутят, что праздник специально придумали продавцы цветов, чтобы заработать себе на год вперед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии