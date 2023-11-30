Третья мировая продолжается. Война приблизилась к границам США

Войны и конфликты в последнее время стали привычным делом. Миропорядок, созданный США, постепенно рушится, и новые лидеры выходят на первый план, закрывая старые колониальные споры и территориальные претензии.
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