Игнашевич ушел от прямого ответа на вопрос о своем будущем в «Балтике»

Сергей Игнашевич высказался о своем будущем в «Балтике». Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ушел от ответа о своем будущем в калининградской команде после вылета из РПЛ, но отметил, что все решится в ближайшие дни.
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