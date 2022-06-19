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Барнаульские депутаты попросили АКЗС запретить продажу алкоголя два раза в год

Барнаульские депутаты попросили АКЗС запретить продажу алкоголя два раза в год

17 июня на заседании Барнаульской гордумы депутаты приняли решение обратиться в Алтайское Заксобрание с инициативой ввести запрет на продажу алкоголя на территории всего региона в День Победы и День города (в каждом муниципалитете это своя дата).

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