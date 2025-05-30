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Московский комсомолец в Израиле

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После убийства Цеэлы Гез: протест с требованием защитить жителей Иудеи и Самарии

После убийства Цеэлы Гез: протест с требованием защитить жителей Иудеи и Самарии

В ответ на трагическую гибель Цеэлы Гез, убитой террористом по пути в родильное отделение, у здания правительственного комплекса вчера (вторник) в Иерусалиме состоялась акция протеста с участием беременных женщин, подруг погибшей, жителей Иудеи и Самарии, а также главы регионального совета Шомрон Йоси Дагана .

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