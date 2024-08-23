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В Тайланде разбился самолет

В Тайланде разбился самолет

В четверг недалеко от столицы Таиланда Бангкока потерпел крушение самолет с девятью людьми на борту. До сих пор в районе крушения идет масштабная поисковая операция, в ходе которой спасатели до поздней ночи пробирались по грязи и продирались сквозь густые заросли мангровых деревьев.

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