В Тайланде разбился самолет

В четверг недалеко от столицы Таиланда Бангкока потерпел крушение самолет с девятью людьми на борту. До сих пор в районе крушения идет масштабная поисковая операция, в ходе которой спасатели до поздней ночи пробирались по грязи и продирались сквозь густые заросли мангровых деревьев.