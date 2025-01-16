Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по аэродрому в Черниговской области

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Николай Лебедев, ссылаясь на информацию от своих коллег, сообщил об ударе в направлении военного городка и аэродрома города Прилуки в Черниговской области Украины.
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