США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ

А не послать бы пиндосов в далекое пешее эротическое путешествие. Сами нарушают а теперь хотят заключить договор на своих условиях. Не выйдет. Путин ясно им сказал.

Александр Пятнистый

Мужик, ты не понял...Они по правилам все делают. А в этих правилах записано, что им можно все, а всем остальным- или по договорам или ничего