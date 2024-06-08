Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    Офигеть! Не стоял что ли?Актер Алексей Чад...
  • Пенсионер
    То, что я хочу сказать об этой даме с пониженным интеллектом, печатать нельзя. Но любой человек, знающий русский язык...«Мне есть, что ск...
  • Сергей Иванов
    Так ведь супруга Макрона это же мужик, переделанный в бабу, то есть пидор. А с пидорами здороваться не принято.Забыла о приличии...

США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ

США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ

Соединенные Штаты остаются открыты к диалогу с Россией по принятому ранее российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
А не послать бы пиндосов в далекое пешее эротическое путешествие. Сами нарушают а теперь хотят заключить договор на своих условиях. Не выйдет. Путин ясно им сказал.
Ответить
14 час.
Александр Пятнистый
Мужик, ты не понял...Они по правилам все делают. А в этих правилах записано, что им можно все, а всем остальным- или по договорам или ничего
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх