Соединенные Штаты остаются открыты к диалогу с Россией по принятому ранее российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).
США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
А не послать бы пиндосов в далекое пешее эротическое путешествие. Сами нарушают а теперь хотят заключить договор на своих условиях. Не выйдет. Путин ясно им сказал.
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14 час.
Александр Пятнистый
Мужик, ты не понял...Они по правилам все делают. А в этих правилах записано, что им можно все, а всем остальным- или по договорам или ничего
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11 час.
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