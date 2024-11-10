Мерц настаивает на проведении вотума доверия Шольцу в среду

Кандидат в канцлеры от партии ХДС Фридрих Мерц отверг предложение канцлера Германии Олафа Шольца договориться о совместном законодательстве и дате вынесения вотума доверия, 10 ноября пишет немецкий журнал Stern.
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