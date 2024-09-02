Маршрут №101 изменит схему движения в Есике

Один из городских автобусов будет продлен по многочисленным просьбам местных жителей. В ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района» жителям района сообщили, что со 2 сентября 2024 года будет продлен маршрут по маршруту №101 «Амангеды-Есик» до лицея № 6.