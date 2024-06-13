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Стас Ярушин выплатит Инстасамке 2,25 млн рублей за использование песни «За деньги да»

Стас Ярушин выплатит Инстасамке 2,25 млн рублей за использование песни «За деньги да»

Музыкальный конфликт между Инстасамкой и Стасом Ярушиным получил неожиданную развязку. Певица, известная своим хитом «За деньги да», выиграла суд против актера и телеведущего, которому придется выплатить ей 2 миллиона рублей за использование ее песни без разрешения.

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