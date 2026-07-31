Глава комиссии США не ожидал увидеть последствия атак ВСУ в Петербурге

Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал РИА Новости, что при посещении Санкт-Петербурга в июне для участия в Петербургском международном экономическом форуме не ожидал увидеть последствия ударов ВСУ по «такому утонченному и прекрасному городу».
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