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Парламентская газета

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Глава комиссии США не ожидал увидеть последствия атак ВСУ в Петербурге

Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал РИА Новости, что при посещении Санкт-Петербурга в июне для участия в Петербургском международном экономическом форуме не ожидал увидеть последствия ударов ВСУ по «такому утонченному и прекрасному городу».

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